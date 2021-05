L’incredibile infilata anti-europeista del servizio di Anni 20 su Raidue

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Unche in due minuti passa dal via libera dell’Unione Europea all’alimentazione a base di “insetti” e vino annacquato, all’abolizione dei campi rom. In mezzo, tutte le tematiche collegate all’approvvigionamento dei vaccini, il riferimento a un «bavaglio à la ddl Zan», l’esaltazione nemmeno troppo velata della Brexit. Tutto questo è possibile ascoltarlo sulpubblico, in onda su, nel corso della puntata della trasmissione di approfondimento20, condotta da Francesca Parisella. LEGGI ANCHE > L’omaggio del Tg2 a Italo Balbo allo scoccare del 25 aprile Ildi20 che affronta con superficialità tematiche legate all’Unione Europea Prendiamo in considerazione i dati. Certo, gli ascolti non procedono benissimo per questo spazio di approfondimento ...