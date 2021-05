La Juventus come l’Inter? A rischio gli stipendi (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche la Juventus è in difficoltà a causa del covid e pensa a un modo per uscire dalla crisi alla svelta. Le ultime Così come la grande maggioranza dei club italiani e internazionali, la Juventus sta cercando di trovare soluzioni economiche di fronte alla crisi Covid. Contenere i costi è un imperativo: ecco perché il club è entrato nuovamente in trattativa con i calciatori sul tema stipendi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 La Juve in queste settimana ha chiesto a tutti di posticipare il pagamento di alcune mensilità, in alcuni casi quattro, da marzo a giugno 2021. Una richiesta simile a quella del 2019-20, che portò a una rinuncia collettiva. Anche da qui può arrivare parte dei risparmi utili in chiave bilancio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche laè in difficoltà a causa del covid e pensa a un modo per uscire dalla crisi alla svelta. Le ultime Cosìla grande maggioranza dei club italiani e internazionali, lasta cercando di trovare soluzioni economiche di fronte alla crisi Covid. Contenere i costi è un imperativo: ecco perché il club è entrato nuovamente in trattativa con i calciatori sul tema. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 La Juve in queste settimana ha chiesto a tutti di posticipare il pagamento di alcune mensilità, in alcuni casi quattro, da marzo a giugno 2021. Una richiesta simile a quella del 2019-20, che portò a una rinuncia collettiva. Anche da qui può arrivare parte dei risparmi utili in chiave bilancio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

