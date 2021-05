Il teaser e tutte le novità sulla reunion di Friends

Leggi su cityroma

(Di venerdì 14 maggio 2021) Basta l’immagine di David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox e Matt LeBlanc di spalle per scatenare l’emozione dei fan, che potranno finalmente vedere i protagonisti della sitcom cult in uno speciale tv a partire dal 27 maggio Una semplice ripresa di spalle di David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox e Matt LeBlanc, che si allontanano al crepuscolo sulle note di un remix di I’ll Be There For You dei Rembrants. Stiamo parlando del primo brevedelladi, che farà tornare insieme proprio i protagonisti della sitcom culto degli anni ’90 e che nelle ultime ore, finalmente, ha reso noto alcune importanti informazioni. A partire dalla data di debutto: lo speciale sarà diffusopiattaforma streaming americana Hbo Max a partire ...