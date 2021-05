Il finto funerale e la disinformazione (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi ce la caviamo davvero con poco, e per trattare questa storia ci abbiamo messo poco più di cinque minuti. Ci avete segnalato un video che sta venendo diffuso da profili amici d’Israele per denigrare i palestinesi, sostenendo che sia un video attuale. A noi la segnalazione è stata fatta tramite il link al profilo Facebook di un signore che ho conosciuto quando ancora stava nella mia città come assessore alle attività produttive: Enzo Raisi. Ma ho già visto lo stesso video condiviso su altre bacheche, anche su Twitter. Il video è questo: Non sono riprese attuali, il video infatti risale a marzo 2020 e mostra un finto funerale in Giordania. Come spiegato qui si tratta di alcuni giovani che hanno pensato fosse un’idea intelligente far finta di fare un funerale per superare i blocchi imposti nel Paese per la pandemia. La sirena ha ... Leggi su butac (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi ce la caviamo davvero con poco, e per trattare questa storia ci abbiamo messo poco più di cinque minuti. Ci avete segnalato un video che sta venendo diffuso da profili amici d’Israele per denigrare i palestinesi, sostenendo che sia un video attuale. A noi la segnalazione è stata fatta tramite il link al profilo Facebook di un signore che ho conosciuto quando ancora stava nella mia città come assessore alle attività produttive: Enzo Raisi. Ma ho già visto lo stesso video condiviso su altre bacheche, anche su Twitter. Il video è questo: Non sono riprese attuali, il video infatti risale a marzo 2020 e mostra unin Giordania. Come spiegato qui si tratta di alcuni giovani che hanno pensato fosse un’idea intelligente far finta di fare unper superare i blocchi imposti nel Paese per la pandemia. La sirena ha ...

generacomplotti : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Cronaca Oggi ce la caviamo davvero con poco, e per trattare questa storia ci abbiamo messo poco più di cinque… - francypar71 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Cronaca Oggi ce la caviamo davvero con poco, e per trattare questa storia ci abbiamo messo poco più di cinque… - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Cronaca Oggi ce la caviamo davvero con poco, e per trattare questa storia ci abbiamo messo poco più di cinque… - franbar71 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Cronaca Oggi ce la caviamo davvero con poco, e per trattare questa storia ci abbiamo messo poco più di cinque… - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Cronaca Oggi ce la caviamo davvero con poco, e per trattare questa storia ci abbiamo messo poco più di cinque… -