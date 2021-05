I numeri in chiaro, Maga (Cnr): «Nuovi casi mai così bassi da ottobre. Ma è ancora presto per dare piena libertà ai vaccinati» (Di venerdì 14 maggio 2021) Con 182 decessi e 7.567 Nuovi contagi, il bollettino giornaliero sui dati Covid, diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute, racconta di una curva ancora in discesa. «I dati che registriamo vanno sempre meglio, siamo a un livello di Nuovi casi che non era mai stato così basso da ottobre». Ad analizzare il trend epidemico è il professor Giovanni Maga, direttore del laboratorio dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia. «Continua progressivamente il calo dei ricoveri ordinari e delle terapie intensive», spiega, «ma anche dei decessi, che sembra essersi avviato a una tendenza consolidata di diminuzione». Il professore sottolinea come questi siano i risultati di una campagna vaccinale che sta funzionando, «ma anche delle misure restrittive ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) Con 182 decessi e 7.567contagi, il bollettino giornaliero sui dati Covid, diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute, racconta di una curvain discesa. «I dati che registriamo vanno sempre meglio, siamo a un livello diche non era mai statobasso da». Ad analizzare il trend epidemico è il professor Giovanni, direttore del laboratorio dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia. «Continua progressivamente il calo dei ricoveri ordinari e delle terapie intensive», spiega, «ma anche dei decessi, che sembra essersi avviato a una tendenza consolidata di diminuzione». Il professore sottolinea come questi siano i risultati di una campagna vaccinale che sta funzionando, «ma anche delle misure restrittive ...

