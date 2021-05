Honda CB1000R 2021 | motore | prestazioni e prezzo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Sarà pure meno pistaiola delle altre supernaked sulla piazza, ma non lasciatevi ingannare dall'aspetto: nonostante il look neo - vintage la cattiveria non le manca di certo, grazie ai suoi 145 Cv di ...

Laha dato una nuova interpretazione al concetto di naked, perché si può andare forte anche senza rinunciare allo stile. Velocità massima di 230 km/h e 3,9 secondi per scattare da 0 a ..., una supernaked in abito da sera: meno estrema e corsaiola delle rivali giapponesi e soprattutto europee, la muscolosa nuda dell'Ala Dorata si aggiorna senza rinunciare alla sua ...La Neo Sports Cafè di Honda si evolve nella linea, si arricchisce nella dotazione e nel passaggio all'Euro 5 non perde performance ma diminuisce il prezzo di vendita: 13.390 euro f.c. per la standard ...La versione Black Edition è la punta di diamante, grazie a un vestito scuro e tanti dettagli tutti da scoprire. Ecco il road test ...