Gregoretti: no giudizio per Salvini a Catania, resta processo Palermo Open Arms/Adnkronos (Di venerdì 14 maggio 2021) Palermo, 14 mag. (Adnkronos) – Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Niente processo a Catania per Matteo Salvini, è questa la decisione del gup di Catania, Nunzio Sarpietro, dopo la camera di Consiglio di oggi, nella città etnea. Per Salvini, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno, l'accusa era quella di avere tenuto, nel luglio del 2019, per diversi giorni, 131 migranti a bordo dalla nave della Guardia costiera 'Gregoretti'. Per il leader della Lega quindi in Sicilia resta in piedi il processo di Palermo, dove è imputato per lo stesso reato – quello si sequestro di persona – nei confronti di 147 migranti rimasti per giorni sulla nave Open Arms.

