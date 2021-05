Fiorentina, Commisso su Vlahovic: «Voglio tenerlo, lo accontenterò» (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intenzionato a blindare Dusan Vlahovic Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in conferenza stampa ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic. «In tanti volevano che si facesse le ossa altrove. A me ha sempre fatto una grande impressione, vogliamo tenerlo ed accontentarlo. Ci siamo incontrati negli ultimi mesi, ma non nelle ultime settimane. Una soluzione la troveremo a stagione finita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente dellaRoccoè intenzionato a blindare DusanRocco, presidente della, in conferenza stampa ha parlato anche del futuro di Dusan. «In tanti volevano che si facesse le ossa altrove. A me ha sempre fatto una grande impressione, vogliamoed accontentarlo. Ci siamo incontrati negli ultimi mesi, ma non nelle ultime settimane. Una soluzione la troveremo a stagione finita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

