(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo ricevuto la notizia prima tramite un sito che si è distinto in questi anni, senza attacchi, e solo dopo ufficialmente tramite l’avvocato. Noi avevamo chiesto entro la scadenza del 6 maggio unaalla sospensiva e la data è stata ignorata. L’11 maggio abbiamo dovuto chiedere con una lettera un sollecito: una mancanza di. Poi lache arriva prima su un sito e vieneformalmente solo dopo”. E’ lo sfogo di Sandro, allenatore di Alex Schwazer, che all’Adnkronos ha commentato il no alla richiesta di sospensione della squalifica di 8 anni comminata dal Tas del Tribunale federale elvetico al marciatore altoatesino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Doping: Donati Alex è molto abbattuto voleva andare ai Giochi a tutti i costi - #Doping: #Donati #molto #abbattuto - TV7Benevento : Doping: Donati, 'mancanza di rispetto assoluta, risposta a ricorso appresa da un sito'... - TV7Benevento : Doping: Donati, 'Alex è molto abbattuto, voleva andare ai Giochi a tutti i costi'... - SergiOrsin : 08.05.2016 Il giorno della vittoria su doping, errori, sbagli, del recupero di un Uomo e di un Atleta. Il giorno in… -

Ultime Notizie dalla rete : Doping Donati

La Sicilia

... dopo che un'ordinanza del gip di Bolzano lo aveva scagionato dalle accuse disottolineando ... attualmente squalificato fino al 2024, e per il suo entourage (dal coach Sandroal legale ......il tribunale di Bolzano abbia stabilito che il marciatore altoatesino non ha fatto uso di... come pure del suo allenatore Sandro". Frasi che vanno nella direzione della tesi da sempre ...Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo ricevuto la notizia prima tramite un sito che si è distinto in questi anni, senza attacchi, e solo dopo ufficialmente tramite l'avvocato. Noi avevamo chiesto entro ..."Losanna è la cittadella dove si fa tutto. Anche l'avvocato era contrario -prosegue Donati-. Spero comunque che da questa vicenda media e responsabili sportivi siano rimasti impressionati e che sia un ...