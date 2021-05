Covid, Rezza: “Variante indiana più trasmissibile ma non più aggressiva dal punto di vista clinico” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Sembra che la Variante indiana abbia una elevata trasmissibilità per cui sarebbe giustificato un rafforzamento delle misure laddove è presente, come ipotizza il Regno Unito, ma non ci sono dati che dimostrano la maggiore aggressività clinica. Sulla capacita di dare infezione nei vaccinati, per ora non sembra essere cosi preoccupante come la Variante sudafricana”. Lo ha spiegato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, in conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con noi! Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) “Sembra che laabbia una elevata trasmissibilità per cui sarebbe giustificato un rafforzamento delle misure laddove è presente, come ipotizza il Regno Unito, ma non ci sono dati che dimostrano la maggiore aggressività clinica. Sulla capacita di dare infezione nei vaccinati, per ora non sembra essere cosi preoccupante come lasudafricana”. Lo ha spiegato Gianni, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, in conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con noi! Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere ...

