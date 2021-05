Covid | 7 567 nuovi casi e 182 morti | positività al 2 | 5%

(Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Ancora in discesa il numero didiin Italia: sono 7.567 nelle ultime 24 ore, contro gli 8.085 del giorno precedente. I tamponi sono 298.186, con un incremento di 11.160 (il giorno precedente il totale era stato di 287.026) il tasso discende al 2,5% (il giorno precedente era stato del 2,8%). I decessi sono 182 (il giorno precedente 201), per un totale di 123.927 vittime dall'inizio dell'epidemia. I ricoverati nelle terapie intensive sono 1.860 (-33 rispetto al giorno precedente), con 99 ingressi del giorno (il giorno precedente 81), mentre i ricoveri ordinari calano di 558 (ieri -672), e sono 13.050. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

ROMA (ITALPRESS) – Discesa dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, i nuovi ...
E' di 7.567 il numero delle persone risultate positive al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto alle 8mila registrate ...