Cashback | iniziano le squalifiche | ecco quando può succedere

Leggi su kronic

(Di venerdì 14 maggio 2021) I furbetti delsono spacciati.in vista per chi tenta di aggirare il sistema. Bancomat – Getty ImagesIlè il servizio di rimborso attuato dal Governo per incentivare l’uso di pagamenti tracciabili. Ma non sono mancate le polemiche. In primis, al ParlamentoFratelli d’Italia ha presentato la proposta di eliminarlo, ma senza avere successo. In secondo luogo, alcuni commercianti non sono stati molto entusiasti. Per partecipare al, infatti, devono adeguare i registratori di cassa e ancora oggi, visti i costi elevati che richiede tale operazione, non hanno ancora provveduto al cambiamento. La crisi economica ha colpito tutti e, anche per questo adeguamento, si richiede un’ingente somma di denaro che non tutti possono permettersi. In aggiunta, ...