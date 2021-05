Amici 20, Deddy e Rosa Di Grazia si sono lasciati? La ballerina interviene sui social (Di venerdì 14 maggio 2021) Rosa Di Grazia e il cantante Deddy si sono lasciati? Ebbene, la risposta è no. A confermarlo è stata la stessa ballerina Rosa Di Grazia, ex allieva della ventesima edizione del talent show di Amici. Amici 20: tra Rosa Di Grazia e Deddy è finita? La ballerina interviene per smentire tutto La storia d'amore tra i due ragazzi ha avuto inizio proprio nella scuola di Maria De Filippi, facendo emozionare molti fan, ma, nelle ultime ore, in rete, sta circolando una notizia riguardante la loro presunta rottura. La ballerina si è subito preoccupata di intervenire sui social per smentire la fine della loro ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 14 maggio 2021)Die il cantantesi? Ebbene, la risposta è no. A confermarlo è stata la stessaDi, ex allieva della ventesima edizione del talent show di20: traDiè finita? Laper smentire tutto La storia d'amore tra i due ragazzi ha avuto inizio proprio nella scuola di Maria De Filippi, facendo emozionare molti fan, ma, nelle ultime ore, in rete, sta circolando una notizia riguardante la loro presunta rottura. Lasi è subito preoccupata di intervenire suiper smentire la fine della loro ...

