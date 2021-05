Vivere sulla Luna? Si può fare (Di giovedì 13 maggio 2021) “Lo spazio non deve essere pensato come qualcosa di lontano; l’esplorazione spaziale è fatta nel supremo interesse dell’ecosistema terrestre”. Questo il nocciolo, sintetizzato dall’astronauta Roberto Vittori, dell’incontro di ieri “Vivere sulla Luna: missione Artemis”, organizzato dal Canova Club di Roma per parlare dell’obiettivo di inviare la prima donna e il prossimo uomo sul nostro satellite. Insieme al generale Vittori hanno partecipato al dibattito il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, l’ad di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini e l’astrofisica e Chief diversity officer dell’Esa, Ersilia Vaudo Scarpetta. L’evento è stato moderato dalla giornalista di SkyTG24, Marta Meli. L’ITALIA NELLO SPAZIO “L’Italia partecipa sempre con entusiasmo ai programmi spaziali, e infatti è stata tra i primi a ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 maggio 2021) “Lo spazio non deve essere pensato come qualcosa di lontano; l’esplorazione spaziale è fatta nel supremo interesse dell’ecosistema terrestre”. Questo il nocciolo, sintetizzato dall’astronauta Roberto Vittori, dell’incontro di ieri “: missione Artemis”, organizzato dal Canova Club di Roma per parlare dell’obiettivo di inviare la prima donna e il prossimo uomo sul nostro satellite. Insieme al generale Vittori hanno partecipato al dibattito il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, l’ad di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini e l’astrofisica e Chief diversity officer dell’Esa, Ersilia Vaudo Scarpetta. L’evento è stato moderato dalla giornalista di SkyTG24, Marta Meli. L’ITALIA NELLO SPAZIO “L’Italia partecipa sempre con entusiasmo ai programmi spaziali, e infatti è stata tra i primi a ...

