Tesla non permette più l'acquisto di auto con i bitcoin. Inquinano troppo (Di giovedì 13 maggio 2021) Tesla dice stop ai bitcoin. Le operazioni di mining delle criptomonente usano spesso carbone e carburanti fossili e Tesla si dice preoccupata per le loro emissioni di CO2 nell'ambiente. I bitcoin spariscono dai metodi di pagamento accettati da Tesla....

