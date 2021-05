Playoff | regolamento e programma Ecco quando entrano in gioco Balo e il Lecce

(Di giovedì 13 maggio 2021) Mentre Empoli e Salernitana festeggiano la promozione in Serie A, ci sono altre sei squadre che da stasera iniziano un altro campionato. Quattro in campo oggi, due che attendono di conoscere la ...

Con un grande ritorno: la Var, già utilizzato negli ultimi due campionati ine playout, e che sarà usato interamente dall'inizio della prossima stagione. Il? Solo oggi si gioca ...L'avventura comincerà oggi con le due partite del turno preliminare deidi Serie B , di cui allora andiamo subito a ricordare il: da questo turno preliminare sono esantate Monza e ...Partita determinante, domenica prossima, per la squadra femminile di tennis della Vittorino da Feltre nel campionato di Serie C. La formazione biancorossa, composta come per lo scorso campionato da Pa ...C'è solo un risultato: la vittoria. È l'unica opzione che le rondinelle hanno oggi alle 18 al Tombolato. Debutto del Var nella serie cadetta ...