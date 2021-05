Operazione “Scala Greca” | Guardia di Finanza sequestra 6 | 5 milioni

Advertising

GDF : #GDF #Bologna, operazione “Scala greca”. Sequestrati 6,5 milioni di euro indebitamente sottratti dalle casse della… - tafferugli : ah, ecco. lo sapevano tutti che c'era del marcio ma... - sportli26181512 : Operazione 'Scala Greca': sequestrati 6,5 milioni alle casse di Setti: Operazione 'Scala Greca': sequestrati 6,5 mi… - magdulka64 : RT @GDF: #GDF #Bologna, operazione “Scala greca”. Sequestrati 6,5 milioni di euro indebitamente sottratti dalle casse della squadra di calc… - Gazzetta_it : Operazione 'Scala Greca': sequestrati 6,5 milioni alle casse di #Setti -

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno sottoposto a sequestro preventivo (all'interno dell'Greca"), su provvedimento del Tribunale, 6,5 milioni di euro riconducibili a Maurizio Setti, presidente del Verona, indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Flussi e ...Israele non metterà fine all'militare nella Striscia di Gaza fino a quando non sarà 'raggiunta la quiete completa'. ... Hamas ha invocato una intifada su vastae promesso di 'difendere ...Indagato il patron dell'Hellas Verona Maurizio Setti: scattata l'indagine della Guardia di Finanza, ecco l'accusa e il comunicato.Operazione “Scala Greca”:GdF sequestra 6,5 milioni di Euro indebitamente sottratti alla squadra di calcio di Serie A Hellas Verona ...