Nuovo sistema di monitoraggio, l'Italia resta a colori. Ma andare in zona Rossa sarà più difficile… (Di giovedì 13 maggio 2021) Regioni, governo e tecnici lavorano al Nuovo sistema di monitoraggio che dovrebbe ruotare intorno al Nuovo indice Rt ospedaliero e ai dati sull'incidenza. Le Regioni, il governo e l'Istituto Superiore di Sanità lavorano al Nuovo sistema di monitoraggio, un aggiornamento del modello costruito intorno all'indice Rt. Nelle scorse ore si era ipotizzato che con il Nuovo modello potesse essere superato il sistema a colori, che invece dovrebbe rimanere in vigore. A cambiare saranno i parametri per il monitoraggio, quindi i dati che saranno presi in considerazione per decidere i colori delle Regioni. E la buona notizia è che il passaggio in zona Rossa ...

