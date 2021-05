**Milano: Lukaku festeggia compleanno in hotel, 23 identificati e multati** (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag.(Adnkronos) - Festa di compleanno, stanotte, dopo la vittoria sulla Roma a San Siro, per il calciatore dell'Inter Romelu Lukaku. Ventitre persone sono state identificate e sanzionate dopo essere state sorprese, alle 3 di questa notte, in un hotel di Milano. A seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i carabinieri della compagnia Milano Duomo e del nucleo radiomobile sono intervenuti in un hotel del centro dove, all'interno di una sala eventi, si stava svolgendo il party del calciatore nerazzurro. Nella circostanza, oltre al citato Lukaku, sono state identificate altre 23 persone, tra cui alcuni altri giocatori dell'Inter e il direttore del ristorante dell'hotel che ha organizzato l'evento. Il direttore e gli ospiti saranno, a vario titolo, sanzionati per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag.(Adnkronos) - Festa di, stanotte, dopo la vittoria sulla Roma a San Siro, per il calciatore dell'Inter Romelu. Ventitre persone sono state identificate e sanzionate dopo essere state sorprese, alle 3 di questa notte, in undi Milano. A seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i carabinieri della compagnia Milano Duomo e del nucleo radiomobile sono intervenuti in undel centro dove, all'interno di una sala eventi, si stava svolgendo il party del calciatore nerazzurro. Nella circostanza, oltre al citato, sono state identificate altre 23 persone, tra cui alcuni altri giocatori dell'Inter e il direttore del ristorante dell'che ha organizzato l'evento. Il direttore e gli ospiti saranno, a vario titolo, sanzionati per la ...

Advertising

Corriere : Milano, festa abusiva interista in hotel per il compleanno di Lukaku con Hakimi, Youn... - repubblica : ?? Intern, Lukaku festeggia il compleanno con 23 ospiti in un hotel in centro a Milano: arrivano i carabinieri - DarioSG77 : RT @capuanogio: #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milano. La pr… - rtl1025 : ?? I carabinieri sono intervenuti la notte scorsa a #Milano in un hotel del centro dove era in corso il compleanno d… - capuanogio : #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milan… -