Liga | il Real è ancora in corsa per il titolo | 4-1 al Granada

(Di giovedì 13 maggio 2021) Laaperta, ilMadrid ha vinto la sua partita contro ilin trasferta per 4-1. I Blancos si portano così a -2 dall’Atletico Madrid a due giornate dalla fine del campionato. Partita che si mette subito a favore degli ospiti che vanno a segno con Modric al 17?, il primo tempo si chiude col raddoppio di Rodrygo. Nella ripresa, dopo il gol di Molina, arrivano le reti di Odriozola e Benzema che chiudono la questione. Foto: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Le formazioni ufficiali di Granada -Madrid , sfida valevole per la 36esima giornata del campionato di2020/2021. La squadra di Zidane vuole i tre punti per tenere il passo dell'Atletico e continuare a sperare nel titolo. Una ...Nellainvece i tre club fondatori - Atletico Madrid, Barcellona eMadrid - sono tutti già qualificati. Insomma ci sono sei club che non sono ancora sicuri di qualificarsi, che volevano ...Il Real Madrid conquista il secondo posto a meno due dall'Atletico e a meno due partite dalla fine del campionato.Nel trentaseiesimo turno di Liga, il Villareal si impone sul campo del Valladolid col risultato di 0-2. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa sono state determinanti le reti di Moreno e Ca ...