Jacobs record non ci crede: 'Trovato l'equilibrio perfetto' (Di giovedì 13 maggio 2021) Un'ora dopo la gara - record, Jacobs non ci crede ancora: "Non ho realizzato quello che è successo, lo farò stasera, quando sarò a letto e so già che non prenderò sonno - ne è sicuro - Avrei voluto ...

ItaliaTeam_it : ? 9.95 ? A Savona Marcell Jacobs stabilisce il nuovo record italiano nei 100 metri. MAGNIFICO! ? #ItaliaTeam |… - Agenzia_Ansa : Fulmine Marcell Jacobs, record italiano dei 100 metri. L'azzurro a Savona corre in 9''95, con vento a favore e migl… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA ? NUOVO RECORD ITALIANO NEI 100 METRI PER JACOBS (9.95). BATTUTO A SAVONA IL PRECEDENTE PRIMATO… - Walter14854505 : RT @Coninews: ?? FULMINE JACOBS ?? Con un sensazionale ?? 9.95, al Meeting di Savona, Marcell #Jacobs firma il nuovo record italiano nei 1… - Edorsi53 : RT @LoSlalom: ???? Record italiano sui 100 metri di Jacobs in batteria a Savona con 9”95 -