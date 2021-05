Israele | esercito | lanciati 3 razzi dal Libano in mare

Advertising

TgLa7 : ++ #Gaza, nuovo bilancio: 83 morti, 500 feriti ++ Anche 17 bambini. Esercito #Israele:'decine di terroristi' uccisi - Agenzia_Ansa : Continuano i combattimenti tra Israele e la Striscia di Gaza. Sono stati 130 i razzi lanciati dalla notte scorsa da… - sole24ore : Israele, altri 130 razzi. L’esercito valuta di entrare a Gaza - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: #Israele, 1.700 i razzi lanciati finora da #Hamas. @netanyahu valuta l'invio dell'esercito israeliano e annuncia di aver distru… - divorex82 : RT @TgLa7: ++ #Gaza, nuovo bilancio: 83 morti, 500 feriti ++ Anche 17 bambini. Esercito #Israele:'decine di terroristi' uccisi -

Ultime Notizie dalla rete : Israele esercito

L'israeliano ha fatto sapere che in serata tre razzi sono stati lanciati dal sud del Libano verso il mar Mediterraneo a largo delle coste della Galilea. Secondo i protocolli, le sirene d'...Tre razzi sono stati lanciati questa sera dal sud del Libano verso il mar Mediterraneo a largo delle coste della Galilea. Lo ha detto l'israeliano. Secondo i protocolli, le sirene d'allarme non hanno suonato. .Israele ammassa le truppe al confine con Gaza e richiama altri riservisti: i piani per un ingresso via terra nella Striscia, ha fatto sapere oggi l'esercito, ...Sempre in serata tre razzi sono stati lanciati dal sud del Libano verso il mar Mediterraneo a largo delle coste della Galilea. Sarebbero stati lanciati da non meglio precisati "gruppi armati palestine ...