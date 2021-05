Indagato per autoriciclaggio il patron dell’Hellas Verona Calcio (Di giovedì 13 maggio 2021) Il procuratore della Repubblica di Bologna, Giuseppe Amato, e il colonnello della Guardia di Finanza, Fabio Ranieri, spiegano l’operazione “Scala greca” che vede Indagato Maurizio Setti, patron dell’Hellas Verona, per appropriazione indebita e autoriciclaggio. cin/tvi/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Il procuratore della Repubblica di Bologna, Giuseppe Amato, e il colonnello della Guardia di Finanza, Fabio Ranieri, spiegano l’operazione “Scala greca” che vedeMaurizio Setti,, per appropriazione indebita e. cin/tvi/gtr su Il Corriere della Città.

