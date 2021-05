Google: Stadia è viva e vegeta – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 13 maggio 2021) Stando a Google Stadia è viva e vegeta, nonostante gli ultimi avvenimenti abbiano fatto credere il contrario a molti osservatori.. Stadia è viva e vegeta, almeno stando a Google. Insomma, nonostante la chiusura degli studi interni, la cancellazione di numerosi giochi in sviluppo, l’allontanamento di figure chiave come Jade Raymond e i vari disservizi sugli aggiornamenti dei giochi (es. Outriders), il colosso di Mountain View punta ancora sulla piattaforma di cloud gaming. L’ottimista del caso è Nate Ahearn, il developer marketing lead di Stadia, che ha ribadito come nel 2021 saranno lanciati più di cento giochi sulla piattaforma, come promesso, … Notizie giochiRead More L'articolo Google: Stadia è ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 13 maggio 2021) Stando a, nonostante gli ultimi avvenimenti abbiano fatto credere il contrario a molti osservatori.., almeno stando a. Insomma, nonostante la chiusura degli studi interni, la cancellazione di numerosi giochi in sviluppo, l’allontanamento di figure chiave come Jade Raymond e i vari disservizi sugli aggiornamenti dei giochi (es. Outriders), il colosso di Mountain View punta ancora sulla piattaforma di cloud gaming. L’ottimista del caso è Nate Ahearn, il developer marketing lead di, che ha ribadito come nel 2021 saranno lanciati più di cento giochi sulla piattaforma, come promesso, … Notizie giochiRead More L'articoloè ...

Advertising

AzzieThreadbare : RT @Vitoiuvara: [TGG] Secondo Google, Stadia è viva e vegeta. Per dimostrarlo, le staccheranno un altro orecchio. - Vitoiuvara : [TGG] Secondo Google, Stadia è viva e vegeta. Per dimostrarlo, le staccheranno un altro orecchio. - RalphHaley10 : RT @MattLight13: @GoogleStadia E siamo a 3... ?? Arrivato proprio questa mattina il mio terzo bundle Stadia Premiere Edition. Da esattamen… - Eurogamer_it : #GoogleStadia, in arrivo altri titoli #Ubisoft. - Samu60954466 : RT @MattLight13: @GoogleStadia E siamo a 3... ?? Arrivato proprio questa mattina il mio terzo bundle Stadia Premiere Edition. Da esattamen… -