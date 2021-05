eFootball PES 2022 e Unreal Engine | cosa ci aspetta? – Speciale – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’arrivo diPESsu nextgen coinciderà col cambio di motore grafico a favore di. Vediamo come potrebbe cambiare il calcio secondo Konami..PESuseràal posto del Fox, con quest’ultimo giunto ormai alla fase definitiva del pensionamento avviato dopo la separazione tra Konami e Hideo Kojima. Un passaggio delicato non solo per il cambio di motore sul quale la nuova edizione della simulazione calcistica vedrà la luce, ma anche per quello che sarà il debutto del franchise PES su PlayStation 5 e Xbox Series XS. Memore dei problemi riscontrati in occasione … Speciali giochi PlayStation 5Read More L'articoloPESe ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : eFootball PES

Multiplayer.it

... Grand Theft Auto V FIFA 21 F1 2020 Minecraft ARK: Survival Evolved The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition Call of Duty: Black Ops Cold War Gran Turismo Sport2021 Season ...La seconda edizione del torneo giocato su2021 di Konami vedrà 19 team partecipanti e sarà presentata venerdì 14 maggio dalle 18 con un evento live dove troverà spazio anche il sorteggio per la composizione dei 4 gironi di ...Da quando ha preso il via il campionato eSerie A TIM la società di social listening Talkwalker monitora e analizza le conversazioni online ...Seconda edizione del torneo ufficiale della B, giocato su Pes, firmato WeArena Tutto pronto per l’edizione 2021 di BeSports, il campionato e-sports ufficiale della Lega Serie B organizzato da WeArena ...