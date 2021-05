De Magistris: “Se Governo non interviene sarà rivolta città” (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti‘Se il Governo non interviene ci sarà la rivolta delle città ma mi sembra che il Governo abbia la consapevolezza che lasciare, in questo momento, indietro le città significa lasciare indietro il Paese e non assicurare i servizi ai cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio24, in relazione al rischio default che corrono circa 2mila Comuni italiani, tra cui Napoli e Torino, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, dello scorso 29 aprile, secondo cui i Comuni non possono ripianare il debito in 30 anni ma lo devono risanare in tre anni e per i Comuni che vanno al voto in un anno. ”La Corte ha ‘bocciato’ una norma del Governo che si fa carico dei debiti storici – ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti‘Se ilnonciladellema mi sembra che ilabbia la consapevolezza che lasciare, in questo momento, indietro lesignifica lasciare indietro il Paese e non assicurare i servizi ai cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de, a Radio24, in relazione al rischio default che corrono circa 2mila Comuni italiani, tra cui Napoli e Torino, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, dello scorso 29 aprile, secondo cui i Comuni non possono ripianare il debito in 30 anni ma lo devono risanare in tre anni e per i Comuni che vanno al voto in un anno. ”La Corte ha ‘bocciato’ una norma delche si fa carico dei debiti storici – ha ...

Advertising

anteprima24 : ** De Magistris: 'Se Governo non interviene sarà rivolta città' ** - zazoomblog : Vaccini de Magistris: “Governo non fa rispettare uniformità” - #Vaccini #Magistris: #“Governo - anteprima24 : ** Vaccini, de Magistris: 'Governo non fa rispettare uniformità' ** - valtaro : #Caos vaccini a Napoli, l'accusa di De Magistris: 'Commissariare De Luca, il governo può ...… - valtaro : #Caos vaccini a Napoli, l'accusa di De Magistris: 'Commissariare De Luca, il governo può ...… -