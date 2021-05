Coppa Italia, via libera ai tifosi con tampone e vaccini (Di giovedì 13 maggio 2021) Per la finale di Coppa Italia è previsto il ritorno dei tifosi allo stadio. Previsto uno strumento apposito per i biglietti. Comincia il conto alla rovescia per la finale della Coppa nazionale (Getty Images)Il 19 maggio si disputerà l’atto conclusivo della Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. I bianconeri cercano il quattordicesimo successo nella competizione mentre gli orobici cercano il secondo successo dopo quasi sessant’anni di digiuno. Leggi anche-> Corsa Champions, chi è che rischia di più in questo finale di stagione La finale cambia dopo 13 anni la sua sede: non sarà infatti lo stadio Olimpico di Roma ma il Mapei Stadium di Reggio Emilia ad ospitare le due squadre. Le quali potranno contare dopo oltre un anno di assenza del ritorno del pubblico seppur in misura ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 13 maggio 2021) Per la finale diè previsto il ritorno deiallo stadio. Previsto uno strumento apposito per i biglietti. Comincia il conto alla rovescia per la finale dellanazionale (Getty Images)Il 19 maggio si disputerà l’atto conclusivo dellatra Juventus e Atalanta. I bianconeri cercano il quattordicesimo successo nella competizione mentre gli orobici cercano il secondo successo dopo quasi sessant’anni di digiuno. Leggi anche-> Corsa Champions, chi è che rischia di più in questo finale di stagione La finale cambia dopo 13 anni la sua sede: non sarà infatti lo stadio Olimpico di Roma ma il Mapei Stadium di Reggio Emilia ad ospitare le due squadre. Le quali potranno contare dopo oltre un anno di assenza del ritorno del pubblico seppur in misura ...

