Colori, solo la Valle d'Aosta in zona arancione: verso un'Italia tutta gialla in attesa dei nuovi parametri (Di giovedì 13 maggio 2021) Cambiano ancora i Colori delle Regioni. Non solo perché il monitoraggio di domani renderà la Penisola ancora più gialla con la sola Valle d'Aosta in zona arancione, quanto... Leggi su ilmattino (Di giovedì 13 maggio 2021) Cambiano ancora idelle Regioni. Nonperché il monitoraggio di domani renderà la Penisola ancora piùcon la solad'in, quanto...

Advertising

caterinapisacan : RT @Super3mp: Ma solo a me vengono i brividi a vedere questa roba qua?!? Un giovane Del piero che segna i suoi primi gol... con quella mag… - Juv3girl38 : RT @Super3mp: Ma solo a me vengono i brividi a vedere questa roba qua?!? Un giovane Del piero che segna i suoi primi gol... con quella mag… - Spinning2020 : @MariaV75811 @Lidia__mia E' questione di 'vibrazione' lo sai vero che i colori sono solo vibazioni elettromagnetich… - ricky_sgambe : RT @buoncalcio: Goldaniga: “Orgoglioso di questi colori. Sempre e solo forza Genoa” - falconiere_mark : Zona gialla per tutta Italia, solo la Valle d’Aosta è in bilico: i nuovi colori delle regioni dal 17 maggio-… -