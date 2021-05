Advertising

fisco24_info : Afghanistan: scattato un cessate il fuoco di tre giorni: Per fine Ramadan dopo settimane di intensi scontri - CorriereQ : Afghanistan: scattato un cessate il fuoco di tre giorni - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Afghanistan Un cessate il fuoco di tre giorni concordato tra le forze taleb… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan scattato

Agenzia ANSA

Un cessate il fuoco di tre giorni concordato tra le forze talebane e afghane è entrato oggi in vigore, dopo settimane di intensi scontri in tutto il Paese. Proposta dai ribelli e accolta dal ......in, per lo più nella provincia di Herat su cui l'Italia ha responsabilità, con il cappello di Resolute Support, la missione che ha preso in carico l'eredità di Isaf, scattata...KABUL, 13 MAG - Un cessate il fuoco di tre giorni concordato tra le forze talebane e afghane è entrato oggi in vigore, dopo settimane di intensi scontri in tutto il Paese. (ANSA) ...Dal 13 maggio al 6 settembre al castello Carlo V di Lecce la grande esposizione della fotografa 97enne. Attraverso 64 scatti un percorso antologico che ...