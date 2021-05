Vicenda “La Fabbrica”, Cammarota: “C’è una clausola sociale. Il sindaco ci mostri convenzione del 2011” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Vicenda de “La Fabbrica” il centro commerciale recentemente chiuso approda in commissione trasparenza al Comune di Salerno. Il presidente della commissione Antonio Cammarota questa mattina ha ricevuto, durante la seduta, il sindacalista Angelo Rispoli della Fiadel. Al centro della complessa Vicenda le naturali e drammatiche conseguenze per i lavoratori ma anche contrattuali relativamente ai due insediamenti della famiglia Lettieri. «C’è una convezione del 2011 che non è resa accessibile al sito del Comune di Salerno – spiega Antonio Cammarota – che va valutata e approfondita per capire se ci siano responsabilità o vincoli non mantenuti. Abbiamo chiesto al sindaco Enzo Napoli di convocare le parti e di mettere a disposizione la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Lade “La” il centro commerciale recentemente chiuso approda in commissione trasparenza al Comune di Salerno. Il presidente della commissione Antonioquesta mattina ha ricevuto, durante la seduta, il sindacalista Angelo Rispoli della Fiadel. Al centro della complessale naturali e drammatiche conseguenze per i lavoratori ma anche contrattuali relativamente ai due insediamenti della famiglia Lettieri. «C’è una convezione delche non è resa accessibile al sito del Comune di Salerno – spiega Antonio– che va valutata e approfondita per capire se ci siano responsabilità o vincoli non mantenuti. Abbiamo chiesto alEnzo Napoli di convocare le parti e di mettere a disposizione la ...

