Un famoso comico indiano è morto per Covid, il video shock: “Non viene nessuno” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il comico indiano Rahul Vohra è morto a Delhi a causa del Covid. Poche ore prima aveva realizzato un video-denuncia per le cure insufficienti. L’India è uno dei paesi che più duramente è stato colpito da Covid-19 e dove sono sempre di più i morti a causa della malattia. Nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo la storia di Rahul Vohra, attore comico indiano scomparso a Delhi a 35 anni dopo aver cercato di combattere contro la malattia. Poche ore prima di morire Rahul Vohra ha realizzato un video – poi condiviso via social da sua moglie – dove denunciava le pessime condizioni in cui si trovava in ospedale: “Provi a chiamare l’infermiere, ma non viene. Arrivano dopo un’ora o più, e devi andare avanti in qualche ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 12 maggio 2021) IlRahul Vohra èa Delhi a causa del. Poche ore prima aveva realizzato un-denuncia per le cure insufficienti. L’India è uno dei paesi che più duramente è stato colpito da-19 e dove sono sempre di più i morti a causa della malattia. Nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo la storia di Rahul Vohra, attorescomparso a Delhi a 35 anni dopo aver cercato di combattere contro la malattia. Poche ore prima di morire Rahul Vohra ha realizzato un– poi condiviso via social da sua moglie – dove denunciava le pessime condizioni in cui si trovava in ospedale: “Provi a chiamare l’infermiere, ma non. Arrivano dopo un’ora o più, e devi andare avanti in qualche ...

