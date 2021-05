Un esperimento d'amore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Hilary Mantel ha scritto di Anna Bolena, Enrico VIII, Marat e Robespierre, e la Rivoluzione francese ce l’ha fatta toccare con mano, comprese le piccolezze e le avidità, l’ironia che circonda le imprese degli uomini. Ma siccome non esistono soltanto regine e rivoluzionari e anzi, le persone comuni spesso sono più interessanti, la scrittrice inglese, due volte vincitrice del Man Booker Prize, il più prestigioso riconoscimento letterario inglese, questa volte si concentra su Carmel McBain e sull’infanzia delle bambine. Carmel è figlia unica di genitori modesti ma con grandi speranze riposte nella prole, aspettative e delusioni comprese. Cresce in una simbiosi forzata con Karina, una sua compagna di scuola. “Le ragioni per cui andavo ogni giorno a scuola con Karina erano tre. La prima era che speravo, per quanto fossero strampalati i miei vestiti, che i suoi lo fossero ancora di più. ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Hilary Mantel ha scritto di Anna Bolena, Enrico VIII, Marat e Robespierre, e la Rivoluzione francese ce l’ha fatta toccare con mano, comprese le piccolezze e le avidità, l’ironia che circonda le imprese degli uomini. Ma siccome non esistono soltanto regine e rivoluzionari e anzi, le persone comuni spesso sono più interessanti, la scrittrice inglese, due volte vincitrice del Man Booker Prize, il più prestigioso riconoscimento letterario inglese, questa volte si concentra su Carmel McBain e sull’infanzia delle bambine. Carmel è figlia unica di genitori modesti ma con grandi speranze riposte nella prole, aspettative e delusioni comprese. Cresce in una simbiosi forzata con Karina, una sua compagna di scuola. “Le ragioni per cui andavo ogni giorno a scuola con Karina erano tre. La prima era che speravo, per quanto fossero strampalati i miei vestiti, che i suoi lo fossero ancora di più. ...

