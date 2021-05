Tra Brando Giorgi e Awed scatta la rissa | “Come ti permetti di darmi dello schifoso”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Scontro a distanza a L’Isola dei Famosi 15 In occasione della nuova puntata de L’Isola dei Famosi 15 ad un certo punto c’è stato un momento di grande tensione. Infatti, il pubblico di Canale 5 ha assistito ad uno scontro a distanza tra. Lo Youtuber, già reduce da una discussione con L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

LauraFRomagnosi : @DariaCorrente Non sono pochi centimetri tra una persona esile e uno uomo ci possono essere mezzo metro di circonfe… - DTenagneGargano : RT @pipposistrunz: Io così nel discorso tra Awed e Brando #tommasozorzi - freesmileviki : RT @pipposistrunz: Io così nel discorso tra Awed e Brando #tommasozorzi - bonesandblood19 : RT @pipposistrunz: Io così nel discorso tra Awed e Brando #tommasozorzi - azorzisfan : RT @pipposistrunz: Io così nel discorso tra Awed e Brando #tommasozorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Brando

Kontrokultura

Un dialogo300 studenti delle scuole superiori e rappresentanti del Parlamento europeo e delle istituzioni ...Benifei, Alessandro Panza, Eleonora Evi, Vincenzo Sofo e Tiziana Beghin. ...... come Marlon, Cary Grant, Clark Gable, Gregory Peck, William Holden, John Wayne, Paul Newman,... Carlo Ponti? Carlo Ponti, classe 1912, è stato un produttore cinematografico italianoi più ...Nel corso della puntata de L'isola dei Famosi da studio Brando Giorgi ha attaccato Awed: "Sei il miglior stratega del reality" (VIDEO) ...Brando attacca Awed a L'Isola dei Famosi: "Come ti permetti di darmi dello schifoso?". Tensione in diretta a L'Isola dei Famosi tra Awed e Brando Giorgi. L'ex naufrago del reality show condotto da Ila ...