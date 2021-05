The Forever Purge: il trailer mostra le prime sanguinose scene dell'atteso sequel (Di mercoledì 12 maggio 2021) The Forever Purge arriverà a luglio sugli schermi americani e il primo trailer anticipa una sanguinosa lotta per la sopravvivenza. The Forever Purge ha ora un trailer che regala le prime sequenze dell'atteso capitolo inedito della saga ad alta tensione portata sul grande schermo da Blumhouse. Nel video si vede infatti quello che accade quando un gruppo di criminali decide di non limitare i loro attacchi violenti e mortali alla notte annuale durante la quale ogni crimine è permesso. Nel film The Forever Purge, scritto da James DeMonaco e diretto da Everardo Gout, si assiste a quello che accade quando un gruppo ribelle decide di proseguire a seminare caos e morte dopo l'annuale notte. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Thearriverà a luglio sugli schermi americani e il primoanticipa una sanguinosa lotta per la sopravvivenza. Theha ora unche regala lesequenzecapitolo ineditoa saga ad alta tensione portata sul grande schermo da Blumhouse. Nel video si vede infatti quello che accade quando un gruppo di criminali decide di non limitare i loro attacchi violenti e mortali alla notte annuale durante la quale ogni crimine è permesso. Nel film The, scritto da James DeMonaco e diretto da Everardo Gout, si assiste a quello che accade quando un gruppo ribelle decide di proseguire a seminare caos e morte dopo l'annuale notte. ...

