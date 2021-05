Strage alla festa di compleanno in Colorado: "Ha ucciso perché non invitato al party" (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’uomo che durante un festa di compleanno ha ucciso sei persone, tra cui la sua fidanzata, a Colorado Springs, in Colorado, ha agito perché non era stato invitato. Lo riferisce la polizia. L’uomo, che si è poi tolto la vita con la stessa arma da fuoco, è il 28enne Teodoro Macias e aveva una storia da un anno con una delle vittime.Teodoro si è presentato armato alla festa, dove erano presenti anche bambini, rimasti incolumi. La Strage è avvenuta poco dopo la mezzanotte di sabato al Canterbury Mobile Home Park, un parco che ospita case mobili. Dopo essere entrato nel caravan che ospitava il party, ha cominciato a sparare. “Oggi ci troviamo a piangere la perdita di vite umane e a pregare solennemente per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’uomo che durante undihasei persone, tra cui la sua fidanzata, aSprings, in, ha agitonon era stato. Lo riferisce la polizia. L’uomo, che si è poi tolto la vita con la stessa arma da fuoco, è il 28enne Teodoro Macias e aveva una storia da un anno con una delle vittime.Teodoro si è presentato armato, dove erano presenti anche bambini, rimasti incolumi. Laè avvenuta poco dopo la mezzanotte di sabato al Canterbury Mobile Home Park, un parco che ospita case mobili. Dopo essere entrato nel caravan che ospitava il, ha cominciato a sparare. “Oggi ci troviamo a piangere la perdita di vite umane e a pregare solennemente per ...

