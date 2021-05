Star Wars Celebration 2022: l'evento cambia data e si svolgerà a maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'evento Star Wars Celebration 2022 è stato anticipato e le nuove date dell'evento dedicato alla saga sono ora state fissate a maggio. La Star Wars Celebration 2022 ha cambiato le date dell'evento in programma ad Anaheim, anticipando l'appuntamento dei fan della saga dal 26 al 29 maggio. Inizialmente le celebrazioni dell'universo stellare creato da George Lucas avrebbero dovuto svolgersi dal 19 al 22 agosto. Il Convention Center di Anaheim accoglierà la Star Wars Celebration tra circa un anno, permettendo ai fan di assistere a panel ed eventi dedicati a tutti i nuovi progetti legati alla saga e dando ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'è stato anticipato e le nuove date dell'dedicato alla saga sono ora state fissate a. Lahato le date dell'in programma ad Anaheim, anticipando l'appuntamento dei fan della saga dal 26 al 29. Inizialmente le celebrazioni dell'universo stellare creato da George Lucas avrebbero dovuto svolgersi dal 19 al 22 agosto. Il Convention Center di Anaheim accoglierà latra circa un anno, permettendo ai fan di assistere a panel ed eventi dedicati a tutti i nuovi progetti legati alla saga e dando ...

Advertising

simone11472 : RT @noventano: Il Tg1 parlando delle traversie giudiziarie dei genitori di Renzi hanno usato l'espressione sibillina 'i genitori della sore… - fremo03893514 : RT @noventano: Il Tg1 parlando delle traversie giudiziarie dei genitori di Renzi hanno usato l'espressione sibillina 'i genitori della sore… - howlettsolo : @HONEVUS No no, il venerdì esce the bad batch! (Una serie di star Wars) quindi non volevano accavallare le cose mi sa - PaoloGrazioso : RT @sciolti_cani: @sciolti_cani Il Tg1 parlando delle traversie giudiziarie dei genitori di #Renzi ha usato l'espressione sibillina 'i ge… - sciolti_cani : @sciolti_cani Il Tg1 parlando delle traversie giudiziarie dei genitori di #Renzi ha usato l'espressione sibillina… -