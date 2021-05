Sinisa Mihajlovic presto nonno | le lacrime del mister dopo la notizia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Una dolcissimaper. Gli ultimi anni non sono stati di certo semplici per la sua famiglia. E anche nei mesi passati a causa del covid 19, i problemi non sono mancati. Ma l’allenatore del Bologna ha sempre trovato il modo di rialzarsi e questo nuovo anno gli porta una bellissima sorpresa! Sua figlia Virginia infatti è incinta e ha deciso di annunciarlo con un regalo speciale, postando poi il video sui social. Le figlie disi sono fatte conoscere dal grande pubblico grazie alla loro partecipazione all’Isola dei famosi. Oggi dai social, vediamo anche lediche in un primo momento non credeva al regalo fatto da sua figlia, che gli ha recapitato un body da neonato con scritto che sta per diventare ...