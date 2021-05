Sanità: con più infermieri in ospedale meno morti e ricoveri più brevi, studio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Con più infermieri operativi nelle corsie degli ospedali migliora l'assistenza e si registra un calo del 7% nelle possibilità di morte del paziente e di riammissione in ospedale dopo un precedente ricovero. Anche la durata delle degenze si accorcia, del 3% per ogni paziente in meno che un infermiere ha sul proprio carico di lavoro. E il risparmio in termini di costi evitati per l'ospedale risulta doppio rispetto alla spesa che si affronta per arruolare personare aggiuntivo e raggiungere un adeguato rapporto numerico infermieri/pazienti. Sono le stime contenute in un maxi studio pubblicato su 'The Lancet' e condotto in Australia su 55 ospedali nel Qeensland. Il lavoro arriva alla vigilia della Giornata internazionale dell'infermiere (il 12 maggio), e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Con piùoperativi nelle corsie degli ospedali migliora l'assistenza e si registra un calo del 7% nelle possibilità di morte del paziente e di riammissione indopo un precedente ricovero. Anche la durata delle degenze si accorcia, del 3% per ogni paziente inche un infermiere ha sul proprio carico di lavoro. E il risparmio in termini di costi evitati per l'risulta doppio rispetto alla spesa che si affronta per arruolare personare aggiuntivo e raggiungere un adeguato rapporto numerico/pazienti. Sono le stime contenute in un maxipubblicato su 'The Lancet' e condotto in Australia su 55 ospedali nel Qeensland. Il lavoro arriva alla vigilia della Giornata internazionale dell'infermiere (il 12 maggio), e ...

