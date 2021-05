Sambenedettese | Maxi Lopez | “È stata un’esperienza di vita | che gruppo straordinario!”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Situazione davvero paradossale quella accaduta in quel di San Benedetto del Tronto.La stagione del club marchigiano èa dir poco negativa a causa dei copiosi problemi societari che hanno praticamente costretto la società al fallimento. La Samb ha comunque disputato il primo turno dei playoff che ha perso per 3-1 in casa del Matelica, dunque addio agli spareggi e adesso arriva una battaglia legale. Proprio in merito al momento dei marchigiani ha detto la suache, ai microfoni dei canali ufficiali della società, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Playoff Serie C, Juve Stabia-Palermo: si gioca il 19 maggio, tutti gli orari del secondo turno"Èuna stagione ricca di tante cose. Di sapori dolci, amari, tanta difficoltà sotto tutti gli aspetti. Però penso che la squadra abbia dimostrato di aver ...