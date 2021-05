Salvini | Mille missili su Israele | silenzio di Ue e Onu

(Di mercoledì 12 maggio 2021) . Il governo italiano prenda posizione – “Più di 1.000controassordante da parte delle istituzioni europee, dell’Onu e di troppi governi sulla violenza islamista. A proposito, aspetto una ferma condanna di questa aggressione anche da parte del governo italiano. Lunga vita ache difende il proprio diritto di esistere, viva la pace e la convivenza fra i popoli”. Lo dice il leader della Lega Matteo(nella foto) che da ieri sta ricevendo centinaia di minacce e insulti sui social per aver espresso solidarietà a. Questa sera il leader della Lega parteciperà alle 18.30 a Roma alla Veglia di Solidarietà organizzata al Portico d’Ottavia.

Advertising

LegaSalvini : Dati degli sbarchi al 10 maggio. La prima colonna, quella blu, si riferisce al 2019, quando era ministro Matteo Sal… - LegaSalvini : OLTRE MILLE ARRIVI A #LAMPEDUSA E #SALVINI: 'ORA INCONTRO CON DRAGHI' - LegaSalvini : 1.200 MIGRANTI SBARCATI IN POCHE ORE. #SALVINI: «SUBITO VERTICE CON DRAGHI» - rotre54 : l'Italia è il Paese nel quale mentre sono a rischio altre decine di ponti senza manutenzione, si pensa di farne uno… - shamrock1807 : RT @LegaSalvini: Dati degli sbarchi al 10 maggio. La prima colonna, quella blu, si riferisce al 2019, quando era ministro Matteo Salvini: u… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Mille

Matteo: "Stop coprifuoco e colori Regioni da giugno"/ "Servono più vaccini" Volendo tentare ...di un provvedimento " e il contemporaneo esborso di diversi miliardi di euro " più dicomuni ......ingiurioso bei confronti del primo cittadino - sindaco del #PD - che sta fronteggiando tra... Lasciano stupiti - oramai non più di tanto - le offese dinei confronti di Martello a cui ...Alle 18,30, la «solidarietà per la popolazione ancora una volta sotto attacco». Lega, Forza Italia e FdI partecipano ...Intervista esclusiva per iNews24 all'europarlamentare della Lega, Annalisa Tardino, sulll'aumento degli sbarchi a Lampedusa ...