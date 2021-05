Salernitana in Serie A, Mezzaroma avverte: “Non venderemo a chiunque e a qualunque prezzo” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Salernitana raggiunge l'Empoli in Serie A.Lunedì pomeriggio, gli uomini di Castori hanno battuto il Pescara 3-0, conquistando la promozione diretta dopo 23 lunghi anni. Passata la festa, ora la Salernitana ha un mese di tempo per trovare una nuova proprietà. Sì, perché Claudio Lotito - al momento - è sia presidente della Lazio, sia del club campano. Ed entrambe sono in Serie A. Tuttavia, multiproprietà e multipresidenzialità non sono consentite, con Lotito che ha trenta giorni di tempo per cedere la società."Negli anni precedenti c'era chi insinuava addirittura che non volessimo portare la Salernitana in Serie A così da non volerla vendere. E io rispondevo: 'Magari avessimo questo problema, vorrebbe dire che la Salernitana sarebbe in Serie A'. Bene, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) Laraggiunge l'Empoli inA.Lunedì pomeriggio, gli uomini di Castori hanno battuto il Pescara 3-0, conquistando la promozione diretta dopo 23 lunghi anni. Passata la festa, ora laha un mese di tempo per trovare una nuova proprietà. Sì, perché Claudio Lotito - al momento - è sia presidente della Lazio, sia del club campano. Ed entrambe sono inA. Tuttavia, multiproprietà e multipresidenzialità non sono consentite, con Lotito che ha trenta giorni di tempo per cedere la società."Negli anni precedenti c'era chi insinuava addirittura che non volessimo portare lainA così da non volerla vendere. E io rispondevo: 'Magari avessimo questo problema, vorrebbe dire che lasarebbe inA'. Bene, ...

