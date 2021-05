Poste: primo trimestre in forte crescita, +46% l'utile netto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Poste Italiane chiude i risultati del primo trimestre 2021 con una forte crescita dell'utile netto: +46% rispetto allo stesso periodo del 2020, a 447 milioni; +40,8% per il risultato operativo con un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021)Italiane chiude i risultati del2021 con unadell'rispetto allo stesso periodo del 2020, a 447 milioni; +40,8% per il risultato operativo con un ...

