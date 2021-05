(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Il servizio sanitario regionale e le aziende che ne fanno parte stanno aggiornando il sistema di prenotazione delle vaccinazioni per il Covid-19 quindi già da giovedì 13 maggio potranno prenotare l’inoculazionei cittadini con almeno 50 anni d’età, ovvero fino all’anno di nascita”. Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute, Riccardo Riccardi, chiarendo che “non sarà più necessario aver compiuto i 50 anni, ma sarà sufficiente esserefino alcompreso. In questo modo apriamo quindi ulteriormente le agende vaccinali, favorendo l’immunizzazione di massa”. “La nostra Regione è sempre stata molto attenta al rispetto delle direttive e delle indicazioni inerenti le categorie e le fasce d’età per l’accesso alla campagna vaccinale, quindi quest’azione allarga ...

Advertising

LauraGaravini : Dare la possibilità a tutti coloro che volessero vaccinarsi, di farlo. Con le dosi #AstraZeneca inutilizzate. Possi… - patrizia_madile : RT @Riccardi_FVG: ???POSSIBILE VACCINARSI PER TUTTI I NATI NEL 1971??? Da domani potranno prenotare tutti i cittadini con almeno 50 anni d… - Federico_Tonin : @DiImmobiliare @LegaSalvini Glielo dici tu ai 30mln di vaccinati e gli altri 10-15 pronti a vaccinarsi appena possibile? - SetheshEyethen : RT @Riccardi_FVG: ???POSSIBILE VACCINARSI PER TUTTI I NATI NEL 1971??? Da domani potranno prenotare tutti i cittadini con almeno 50 anni d… - Gilgamesh__Fate : @Franztrane @b_baolo @borghi_claudio Il messaggio del banner è chiarissimo: si spinge (giustissimamente) Figliulo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Possibile vaccinarsi

Regione Emilia Romagna

...per stabilire il modello organizzativo e preparare la logistica necessaria a rendereil ... Chi vuolepotrà recarsi direttamente dal suo farmacista e chiedere l'appuntamento '. Covid,...IN PUGLIA DA DOMANI PRENOTAZIONI PER 56 - 57ENNI - Da domani in Puglia, dalle 14, sarà...alle persone che vivono in condizioni di povertà e marginalità sociale e per le qualipuò ...“Il servizio sanitario regionale e le aziende che ne fanno parte stanno aggiornando il sistema di prenotazione delle vaccinazioni per il ...Si parte dal 17 maggio. Superate ieri le 25 milioni di somministrazioni. Entro fine mese la decisione se procedere a immunizzare anche i giovani tra i 12 e i 15 anni ...