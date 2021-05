Playoff Serie C, Juve Stabia-Palermo: in campo il 19 maggio, tutti gli orari del secondo turno (Di mercoledì 12 maggio 2021) C'è la data e l'orario di Juve Stabia-Palermo.Di seguito il comunicato della Lega Pro.Si riportano le gare del secondo turno Play Off del Girone – Gironi “A” e “C”, in programma nella data e con gli orari d’inizio sotto indicati:secondo turno PLAY OFF DEL GIRONEMERCOLEDÌ 19 maggio 2021GIRONE APRO VERCELLI - JuveNTUS U23 ore 17.30ALBINOLEFFE - GROSSETO ore 18.00GIRONE CBARI - FOGGIA ore 17.45 (Diretta Rai Sport)Juve Stabia - Palermo 17.30Modalità di svolgimentoLe squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale.In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata al ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) C'è la data e l'o di.Di seguito il comunicato della Lega Pro.Si riportano le gare delPlay Off del Girone – Gironi “A” e “C”, in programma nella data e con glid’inizio sotto indicati:PLAY OFF DEL GIRONEMERCOLEDÌ 192021GIRONE APRO VERCELLI -NTUS U23 ore 17.30ALBINOLEFFE - GROSSETO ore 18.00GIRONE CBARI - FOGGIA ore 17.45 (Diretta Rai Sport)17.30Modalità di svolgimentoLe squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale.In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata al ...

