Nuovo carico di aiuti della GdF: in supporto all’emergenza in india (Di mercoledì 12 maggio 2021) . Materiale partito da Verona con un volo della Guardia di Finanza Prosegue l’azione di supporto dell’Italia, nell’ambito del Meccanismo europeo di Protezione civile, all’emergenza coronavirus in india. Nuovo carico di aiuti della GdF aiuti in supporto all’emergenza in india per il sistema sanitario locale, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) . Materiale partito da Verona con un voloGuardia di Finanza Prosegue l’azione didell’Italia, nell’ambito del Meccanismo europeo di Protezione civile,coronavirus indiGdFininper il sistema sanitario locale,

Advertising

DPCgov : #12maggio ???? ???? ???? È partito un ATR72 della Guardia di Finanza con un nuovo carico di aiuti per l'India colpita dal… - LuciaMosca1 : (Coronavirus, nuovo carico di aiuti in supporto all’emergenza in India) Segui su: La Notizia -… - Paesedellanima : RT @DPCgov: #12maggio ???? ???? ???? È partito un ATR72 della Guardia di Finanza con un nuovo carico di aiuti per l'India colpita dal #coronaviru… - PCCantello : RT @DPCgov: #12maggio ???? ???? ???? È partito un ATR72 della Guardia di Finanza con un nuovo carico di aiuti per l'India colpita dal #coronaviru… - ilfattovideo : Covid, nuovo carico di aiuti diretto in India: il materiale sanitario vola a bordo dell’aereo della Guardia di fina… -