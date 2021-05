Napoli, 30 tonnellate di cozze gettate in mare: erano state coltivate su filari abusivi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cronaca di Napoli: i controlli dei Carabinieri e del nucleo subacquei hanno portato al rilascio in mare di 30 tonnellate di cozze. I carabinieri della compagnia centro e del nucleo subacquei di Napoli, durante un servizio di pattugliamento nelle acque del Golfo partenopeo disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno rinvenuto 31 filari abusivi utilizzati Leggi su 2anews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cronaca di: i controlli dei Carabinieri e del nucleo subacquei hanno portato al rilascio indi 30di. I carabinieri della compagnia centro e del nucleo subacquei di, durante un servizio di pattugliamento nelle acque del Golfo partenopeo disposto dal Comando Provinciale di, hanno rinvenuto 31utilizzati

