MotoGP, Massimo Rivola sul futuro di Andrea Dovizioso in Aprilia: “E’ tutto nelle sue mani” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Matrimonio bagnato, matrimonio fortunato? Chissà…Di sicuro Andrea Dovizioso ha dovuto fare di necessità virtù nel suo test in sella all’Aprilia RS-GP21 previsto sul circuito del Mugello. La giornata di prove che la Casa di Noale aveva in programma è stata caratterizzata dalla pioggia e anche per questo l’attività nella mattinata si è fatta frenetica per anticipare l’arrivo di Giove Pluvio, che puntualmente si è fatto sentire. Il forlivese, dopo aver provato la moto italiana a Jerez de la Frontera (Spagna), sta portando il proprio programma di affinamento e le sensazioni sembrano molto positive. Come dimostrano le prestazioni del Mondiale 2021 di MotoGP, l’Aprilia ha compiuto un deciso passo in avanti e quanto sta facendo lo spagnolo Aleix Espargaró parla chiaro. La domanda a questo punto è la seguente: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Matrimonio bagnato, matrimonio fortunato? Chissà…Di sicuroha dovuto fare di necessità virtù nel suo test in sella all’RS-GP21 previsto sul circuito del Mugello. La giornata di prove che la Casa di Noale aveva in programma è stata caratterizzata dalla pioggia e anche per questo l’attività nella mattinata si è fatta frenetica per anticipare l’arrivo di Giove Pluvio, che puntualmente si è fatto sentire. Il forlivese, dopo aver provato la moto italiana a Jerez de la Frontera (Spagna), sta portando il proprio programma di affinamento e le sensazioni sembrano molto positive. Come dimostrano le prestazioni del Mondiale 2021 di, l’ha compiuto un deciso passo in avanti e quanto sta facendo lo spagnolo Aleix Espargaró parla chiaro. La domanda a questo punto è la seguente: ...

