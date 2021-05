Mattia Torre e il David di Donatello postumo, il discorso commovente della figlia: 'Bravo papà' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Commozione e standing ovation per Mattia Torre , a cui ieri è stato consegnato il David di Donatello postumo. Emma Torre, la figlia, accompagnata dalla mamma Francesca, ha ritirato il premio vinto dal ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Commozione e standing ovation per, a cui ieri è stato consegnato ildi. Emma, la, accompagnata dalla mamma Francesca, ha ritirato il premio vinto dal ...

Advertising

PaoloCond : Non so se ci sarà mai un momento più commovente della figlia di Mattia Torre che riceve il David per il padre che n… - RaiUno : “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su Rai… - OndeFunky : Questa bimba è straordinaria. Ho pianto io per lei. Figli di Mattia Torre, miglior sceneggiatura originale. E lei u… - zazoomblog : L’emozione di Emma la figlia di Mattia Torre che ritira il David vinto dal papà morto VIDEO - #L’emozione #figlia… - drewscop : RT @MarcoAMunno: La ricerca della madre, la forza e la lucidità nel discorso per Emma Torre nel ritiro del premio per Mattia: non una ragaz… -