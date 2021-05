"Ma chi lo fa?". Pubblico in rivolta contro Flavio Insinna per questa domanda: grosso caso a "L'Eredità" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Altra polemica travolge L'Eredità. Il programma condotto da Flavio Insinna e in onda su Rai1 ha visto nella puntata del 12 maggio arrivare alla ghigliottina Cristina. La concorrente, vincitrice del triello, è arrivata alla fase finale con un tesoretto di 250mila euro. Le parole in gioco? "Impresa, riti, laurea, diretta, amichevole". La concorrente arriva all'ultima fase con un premio dimezzato, ossia 31.250 euro. La neocampionessa scrive però la parola "presa", ma è sbagliata. A spiegare le ragioni ci pensa il conduttore: "La parola esatta è 'partecipazione'. Partecipazione a un'impresa, riti di partecipazione, la partecipazione di laurea, partecipazione diretta e amichevole partecipazione". Eppure i telespettatori non sono del tutto convinti: "Partecipazione di laurea? Non si può sentire", c'è chi scrive su Twitter. E ancora: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Altra polemica travolge L'. Il programma condotto dae in onda su Rai1 ha visto nella puntata del 12 maggio arrivare alla ghigliottina Cristina. La concorrente, vincitrice del triello, è arrivata alla fase finale con un tesoretto di 250mila euro. Le parole in gioco? "Impresa, riti, laurea, diretta, amichevole". La concorrente arriva all'ultima fase con un premio dimezzato, ossia 31.250 euro. La neocampionessa scrive però la parola "presa", ma è sbagliata. A spiegare le ragioni ci pensa il conduttore: "La parola esatta è 'partecipazione'. Partecipazione a un'impresa, riti di partecipazione, la partecipazione di laurea, partecipazione diretta e amichevole partecipazione". Eppure i telespettatori non sono del tutto convinti: "Partecipazione di laurea? Non si può sentire", c'è chi scrive su Twitter. E ancora: ...

Advertising

RobertoBurioni : Chi evidentemente non ha letto gli ultimi lavori scientifici, continua a blaterare in TV di un vaccino 'tarato su u… - graziano_delrio : Dopo la prova della pandemia, ora l’Europa è alla prova dell’immigrazione. I confini dell’Italia sono i confini del… - ernestocarbone : 5 anni fa votai emozionato la legge sulle unioni civili.All’inizio ero scettico. Grazie sempre @matteorenzi per la… - labenny_33 : @_DorianGray_ Bravo un corno. E chi ha già fatto la 2 dose di Astra Zeneca e non ha 60 anni che fa? Preghiera notturna? Testamento? - _carIotta : RT @CucchiRiccardo: Quando il professore di Siena offese la #Meloni condannai senza tentennamenti il ricorso all'insulto e all'offesa. Legg… -