LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: ottimo inizio per Marsaglia e Tocci (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30: Doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 67.50 per il britannico Jack Laugher, che si porta al comando con 136.50 punti. 12.27: Entrata in acqua scarsa per il britannico Haslam, che conquista solamente 30 punti ed ora rischia l’eliminazione. 12.26: Si è chiusa la prima rotazione con il britannico Jack Laugher al comando con 69 punti, ma Marsaglia è secondo e Tocci quinto. 12.25: BENISSIMO ANCHE Tocci! Coefficiente basso ma voti altissimi per il calabrese, che conquista 63.70 punti ed è quinto. 12.23: ottimo inizio! 66.65 PER Marsaglia! Adesso Giovanni Tocci con il doppio e mezzo avanti carpiato 12.22: Tocca a Lorenzo Marsaglia con il doppio e mezzo ritornato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30: Doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 67.50 per il britannico Jack Laugher, che si porta al comando con 136.50 punti. 12.27: Entrata in acqua scarsa per il britannico Haslam, che conquista solamente 30 punti ed ora rischia l’eliminazione. 12.26: Si è chiusa la prima rotazione con il britannico Jack Laugher al comando con 69 punti, maè secondo equinto. 12.25: BENISSIMO ANCHE! Coefficiente basso ma voti altissimi per il calabrese, che conquista 63.70 punti ed è quinto. 12.23:! 66.65 PER! Adesso Giovannicon il doppio e mezzo avanti carpiato 12.22: Tocca a Lorenzocon il doppio e mezzo ritornato ...

